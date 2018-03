Polizeipräsidium Hamm / Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Uentrop - Nach einer Unfallflucht auf der Lindenstraße sucht die Polizei nach dem Unfallverursacher und nach Zeugen. In der Zeit von Freitag, 16. März, 8.15 Uhr und Sonntag, 18. März, 11.30 Uhr wurde dort ein am Straßenrand geparkter silberner Mercedes beschädigt. Ein Zeuge konnte am Samstag, 17. März, gegen 23 Uhr einen silbernen Geländewagen beobachten, der beim Ausparken dem Mercedes sehr nahe kam. Ob es sich bei dem Geländewagen-Fahrer um den Unfallverursacher handelt, ist aber nicht sicher. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ba)

