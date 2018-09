Polizeipräsidium Hamm / Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Rhynern - Ein Unbekannter beschädigte in der Zeit von Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 13 Uhr, am Eulenplatz einen blauen VW Passat. Vermutlich touchierte der Verursacher das Fahrzeug beim Ausparken mit einem Pkw. Die Schäden befinden sich hinten links. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (ag)

