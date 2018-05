Polizeipräsidium Hamm / Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Hamm-Bockum-Hövel - Ein Unbekannter verursachte am Dienstag, zwischen 14.45 Uhr und 17.10 Uhr, auf dem Parkplatz des St.-Josef-Krankenhauses an der Albert-Struck-Straße einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend. Beschädigt wurde ein weißer Ford C-Max entlang der Fahrerseite. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (ag)

