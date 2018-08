Polizeipräsidium Hamm / Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Hamm-Mitte - Unbekannte drangen in der Zeit von Sonntag, 26. August, 10 Uhr, und Donnerstag, 30. August, 13.30 Uhr, in eine Wohnung an der Borbergstraße ein. Die Einbrecher beschädigten das Schloss der Wohnungstür und stahlen Kleidung sowie Hausrat. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

