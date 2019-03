Polizeipräsidium Hamm / Zeugin beobachtet Einbrecher

Zeugin beobachtet Einbrecher

Hamm-Pelkum - Ein Unbekannter brach am Donnerstag, 28. März 2019, gegen 5.30 Uhr, in eine Wohnung an der Wielandstraße ein. Er öffnete gewaltsam die Eingangstür und gelangte so ins Innere. Durch den Krach wurde eine Hausbewohnerin auf den Einbrecher aufmerksam. Als der Tatverdächtige die Zeugin bemerkte, flüchtete er. Der Flüchtige ist zirka 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß, hat eine dünne Statur, einen Schnauzbart, ein Muttermal an der linken Wange und ist leicht gebräunt. Er trug eine graue Jeans, eine schwarze Jacke und einen hellen Kapuzenpullover. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

