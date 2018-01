Polizeipräsidium Hamm / Zwei Handydiebe gesucht

Zwei Handydiebe gesucht

Hamm-Mitte - Nach einem Handydiebstahl am Samstag, 20. Januar, in einem Handygeschäft im Allee Center sucht die Polizei zwei flüchtige Täter. Gegen 14. 45 Uhr entfernten die Unbekannten die Sicherung von zwei hochwertigen Smartphones, rannten aus dem Geschäft und stiegen in einen Bus. Die Flüchtigen mit südländischem Erscheinungsbild sind zirka 15 Jahre alt und sind ungefähr 1,50 Meter groß. Ein Tatverdächtiger trug einen schwarzen Jogginganzug und hat kurz geschorene Haare mit Undercut. Der zweite Dieb trug eine blaue Jeans, eine hellblaue Weste und hat einen normalen Herrenhaarschnitt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

