Polizeipräsidium Hamm / Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Hamm-Berge - Bei einem Verkehrsunfall auf dem Langewanneweg wurden am Freitag, gegen 23 Uhr, zwei Personen leicht verletzt. Ein 18-Jähriger befuhr die Ostdorfstraße mit einem Peugeot 206 in Richtung Westen. Im Kreisverkehr mit dem Langewanneweg verlor der junge Mann die Kontrolle über das Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der 18-Jährige und sein ebenfalls 18-jähriger Beifahrer wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sie konnten es nach ambulanter Behandlung verlassen. Der Peugeot ist nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2600 Euro. (ag)

