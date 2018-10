Polizeipräsidium Hamm / Zwei leichtverletzte Beifahrerinnen bei ...

Zwei leichtverletzte Beifahrerinnen bei Verkehrsunfall

Hamm-Süden - Leicht verletzt wurden am Freitagabend, 19. Oktober 2018, je eine 49-jährige Hammenserin sowie eine 21-jährige Kölnerin bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Ahornallee/Birkenallee. Gegen 20.10 Uhr war ein 53-jähriger Fahrer eines Fords aus Hamm auf der Birkenallee in Richtung Ahornallee unterwegs. In Höhe der Kreuzung Ahornallee / Caldenhofer Weg kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Mercedes GLA eines 25-jährigen Dortmunders. Dieser bewegte sich auf der Ahornallee in Fahrtrichtung Birkenallee und beabsichtigte ebenso wie der Focus-Fahrer, auf den Caldenhofer Weg abzubiegen. Die verletzten Beifahrerinnen wurden von der Feuerwehr in örtliche Krankenhäuser gebracht. Hier konnten sie nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 50000 Euro beziffert. (es)

OTS: Polizeipräsidium Hamm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65844.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/hamm/