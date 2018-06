Polizeipräsidium Hamm / Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Hamm-Mitte - Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 4. Juni, an der Einmündung Caldenhofer Weg / Schlehenstraße wurden eine 27-jährige Golf-Fahrerin und eine 85-jährige Mercedes-Fahrerin leicht verletzt. Gegen 17.35 Uhr war die 27-jährige Frau aus Ennigerloh auf dem Caldenhofer Weg in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs und kollidierte im Einmündungsbereich mit dem Auto der 85-jährigen Frau aus Hamm. Diese befuhr die Schlehenstraße und wollte nach links in den Caldenhofer Weg einbiegen. Ein Rettungswagen brachte beide Verletzten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der geschätzte Gesamtschaden beträgt etwa 7000 Euro. (MW)

