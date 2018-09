Polizeipräsidium Hamm / Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Hamm-Herringen - Eine 36-Jährige und ihre 7-jährige Tochter wurden am Freitag, gegen 18.30 Uhr, auf der Lünener Straße bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Mutter und Tochter befanden sich als Fußgänger auf dem Gehweg. Dieser ist an der Unfallörtlichkeit auch für Fahrradfahrer frei gegeben. Eine 48-Jährige Fahrradfahrerin beabsichtigte an Mutter und Tochter vorbei zu fahren und touchierte sie dabei. Die Leichtverletzten wurden vor Ort ambulant behandelt. Sachschaden entstand nicht. (ag)

