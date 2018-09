Polizeipräsidium Hamm / Zwei Radfahrerinnen bei Zusammenstoß ...

Zwei Radfahrerinnen bei Zusammenstoß leicht verletzt

Hamm - Heessen - Am Sonntag, dem 09. September, gegen 15.55 Uhr, wurden zwei Radfahrerinnen bei einem Zusammenstoß leicht verletzt. Die beiden waren auf dem Frielicker Weg in gleicher Richtung unterwegs. Als die 78-jährige Radfahrerin nach rechts abbiegen wollte, kam es zu der Kollision mit der 26-jährigen Radfahrerin, die zu dem Zeitpunkt rechts an ihr vorbeifahren wollte. (fa)

OTS: Polizeipräsidium Hamm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65844.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/hamm/