Polizeipräsidium Hamm / Zwei Schwerverletzte bei ...

Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Hamm - Osten - Am Freitag, 21. September 2018, gegen 15.00 Uhr wurden zwei Fahrzeugführer bei einem Frontalzusammenstoß auf dem Papenweg in Höhe der Heithofer Allee schwer verletzt. Eine 34-jährige Fahrzeugführerin aus Gelsenkirchen befuhr mit ihrem Pkw Peugeot den Papenweg in südliche Richtung und erlitt etwa in Höhe des Kreisverkehrs zum Julienweg einen medizinischen Notfall. Sie durchfuhr den Kreisverkehr geradeaus und kollidierte im weiteren Verlauf der Fahrt mit dem entgegenkommenden Nissan eines 59-Jährigen aus Hamm. Beide Fahrzeugführer wurden mit eingesetzten Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von der Unfallstelle geschleppt. Es entstand ein Sachschaden von 10000 Euro. (ab)

OTS: Polizeipräsidium Hamm newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65844.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 916-1006 E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/hamm/