Polizeipräsidium Hamm / Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Hamm-Rhynern - Schwer verletzt wurden bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 28. August, gegen 15.00 Uhr auf der Werler Straße ein 42-jähriger Audi-Fahrer und ein 33-jähriger Touran-Fahrer. Unweit der Straße Ostdorf setzte der Audi-Fahrer zum Wenden an und stieß dadurch mit dem hinter ihm fahrenden Touran zusammen. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschlepper sichergestellt. Die beiden Fahrer wurde mit einem Krankenwagen in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht, wo sie stationär behandelt werden. Während der Unfallaufnahme wurde die Werler Straße stadteinwärts ab der Dr Loeb Caldenhofstraße ungefähr für eine Stunde gesperrt. Es entstand Sachschaden von zirka 13000 Euro. (kt)

