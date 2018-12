Polizeipräsidium Hamm / Zwei Unbekannte nach Einbruch auf dem ...

Zwei Unbekannte nach Einbruch auf dem Eberhardweg flüchtig

Hamm-Lohauserholz - Am Samstag, den 1. Dezember, gegen 19.55 Uhr, gelang es mindestens zwei unbekannten Tätern, in ein freistehendes Einfamilienhaus auf dem Eberhardweg einzubrechen. Hierzu hebelten sie die Scheibe des Wohnzimmerfensters im Erdgeschoss der Wohnung auf, nachdem sie die Rollladen von außen zerstört hatten. Anschließend durchsuchten die Eindringlinge sämtliche Räumlichkeiten des Gebäudes. Bei der nachfolgenden Flucht über einen Feldweg in Richtung Holteneck wurden die unbekannten Täter durch mehrere Zeugen beobachtet. Diese waren zuvor schon auf Lichtschein aus dem Wohnhaus aufmerksam geworden. Die beiden männlichen Täter werden beschrieben als 35-40 Jahre alt. Eine Person war etwa 185 Zentimeter groß, hatte eine kräftige Statur und war komplett schwarz bekleidet. Der Mann trug eine schwarze Schirmmütze. Die andere Person war etwa 170 Zentimetergroß, trug einen Dreitagebart und war ebenfalls schwarz und mit einer Schirmmütze bekleidet. Teilweise wurde Diebesgut auf der Flucht zurück gelassen. Hierbei handelt es sich um Textilien, alkoholische Getränke sowie Reisegepäck. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro an dem Objekt. Über den Beutewert kann bisher keine genaue Auskunft gegeben werden. Weitere Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern erbittet die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 916-0.(es)

