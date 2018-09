Polizeipräsidium Hamm / Zwei Wohnungseinbrüche - Zeugen gesucht

Zwei Wohnungseinbrüche - Zeugen gesucht

Hamm Heessen - Unbekannte brachen am Donnerstag, zwischen 17 Uhr und 17.55 Uhr, in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses am Vogelsang ein. Die Täter öffneten gewaltsam die Wohnungstüren und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten Bargeld, Elektronikartikel und einen Rucksack. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (ag)

