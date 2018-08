Polizeipräsidium Heilbronn / 2. Pressemitteilung des ...

2. Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.08.2018 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn - A 6/Bad Rappenau: Autofahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein Autofahrer bei einem Unfall auf der A 81 am Freitagmorgen. Kurz vor 6 Uhr fuhr ein 71-Jähriger mit seinem Lexus zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Bad Rappenau auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Heilbronn. Aus nicht bekannten Gründen prallte sein PKW gegen das Heck eines vorausfahrenden Sattelzugs. Anschließend schleuderte der Lexus nach links, prallte dort mehrfach gegen die Betongleitwand und blieb dann stehen. Ein nachfolgender BMW überrollte auf der Fahrbahn liegende Trümmerteile und wurde ebenfalls beschädigt. Der Lexus-Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren. Da der Verkehr für längere Zeit nur über den Standstreifen fließen konnte, kam es zu einem längeren Stau. Den entstandenen Sachschaden an den drei Fahrzeugen und der Betongleitwand schätzt die Polizei insgesamt auf deutlich über 50.000 Euro.

