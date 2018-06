Polizeipräsidium Heilbronn / 3. Pressemitteilung des ...

3. Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.06.2018 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn - Bad Wimpfen: LKW-Fahrer auf Baustelle verletzt

Mittschwere Verletzungen erlitt ein LKW-Fahrer, als am Mittwochvormittag sein Truck auf einer Großbaustelle in Bad Wimpfen umkippte. Der LKW wurde mithilfe eines Baggers auf einem Erdhügel beladen. Vermutlich brach unter dem Gewicht des Lasters die Erde ein, so dass der Truck nach rechts kippte. Der Baggerfahrer sicherte den LKW mit der Schaufel, so dass dieser nicht weiter rollen konnte. Der LKW-Fahrer konnte sich selbst aus der Fahrerkabine befreien und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

