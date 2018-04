Polizeipräsidium Heilbronn / Gemeinsame Pressemitteilung der ...

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.04.2018

Heilbronn - Künzelsau: Gesuchte 69-Jährige aufgefunden

Die 69-jährige Frau, die gestern nach dem Tod eines 7-jährigen Jungen in Künzelsau dringend gesucht wurde, konnte am Abend, gegen 21.30 Uhr, von Beamten des Polizeireviers Künzelsau nach einem Zeugenhinweis in Künzelsau gefunden und vorläufig festgenommen werden. Ziel der Polizei ist es nun herauszufinden, wie und warum der Junge gestorben ist. Am Sonntag, um 10 Uhr, ist eine Obduktion des Leichnams geplant.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter den Telefonnummern 07131/64-36001 (Pressestelle Staatsanwaltschaft) und 07131/104-1011 (Pressestelle Polizeipräsidium) gerne zur Verfügung.

OTS: Polizeipräsidium Heilbronn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110971 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110971.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn Telefon: 07131 104-10 11 E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/