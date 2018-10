Polizeipräsidium Heilbronn / Gemeinsame Pressemitteilung der ...

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.10.2018

Heilbronn - Heilbronn: Mutmaßlicher Räuber festgenommen

Kurz nach einem Raubüberfall auf ein Heilbronner Juweliergeschäft konnte am Dienstagabend ein dringend Tatverdächtiger festgenommen werden. Gegen 18 Uhr betrat ein Mann den Schmuckladen in der Kramstraße und ließ sich Halsketten zeigen. Als ihm die Verkäuferin nicht erlaubte, die Ketten anzuprobieren, griff er zu und wollte ihr die Ketten aus der Hand reißen. Dabei zog er die Frau über den Tresen, der dadurch umstürzte. Als sich die beiden anschließend auf dem Boden wälzten, erlitt die 20-Jährige leichte Verletzungen. Eine 40 Jahre alte weitere Angestellte, die zu Hilfe eilte, wurde ebenfalls leicht verletzt. Am Ende konnte sich der Täter befreien und flüchtete mit Schmuckstücken im Wert von mehreren tausend Euro. Auf seiner Flucht wurde er von Passanten durch die Innenstadt verfolgt. Die Verfolger informierten eine Fußstreife der Polizei, die den 23-Jährige festnehmen konnte. Der aus der Drogenszene als Gewalttäter bekannte Mann hatte seine Beute noch bei sich. Der Deutsch-Amerikaner wurde dem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Heilbronner Staatsanwaltschaft Haftbefehl erließ. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

