Polizeipräsidium Heilbronn / Gemeinsame Pressemitteilung der ...

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.10.2018

Heilbronn - Heilbronn: Zwei Leichen in Heilbronner Wohnung vorgefunden

Zwei Leichen wurden am heutigen Tag (10.10.2018) kurz nach 14 Uhr in einer Wohnung in der Weinsberger Straße in Heilbronn vorgefunden. Es handelt sich um eine weibliche und eine männliche Person. Näheres zu den Hintergründen ist bisher nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen.

