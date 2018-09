Polizeipräsidium Heilbronn / Main-Tauber-Kreis Boxberg: Junge ...

Main-Tauber-Kreis Boxberg: Junge bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Heilbronn - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagmittag, gegen 12.15 Uhr, bei Boxberg. Der 58-jährige Fahrer eines Ford Kuga wollte, aus Richtung Seehof kommend, die Kreisstraße 2842, die von Windischbuch nach Bobstadt führt, queren und in Richtung Assamstadt weiterfahren. Dabei beachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden und in Richtung Bobstadt fahrenden 56-jährigen Audi-Lenkers nicht. Es kam zu einem Frontalaufprall des Audis gegen die Beifahrerseite des Fords. In dem Ford wurde ein hinter dem Fahrer sitzender 13-jähriger Junge tödlich verletzt. Der Fahrer selbst sowie ein auf dem Beifahrersitz befindlicher 14-Jähriger wurden ebenso schwer verletzt, wie der Lenker des Audis. Ein Rettungshubschrauber war zum Transport des 14-Jährigen in eine Klinik im Einsatz. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Höhe von jeweils 20 000 Euro. Zur Bergung und Versorgung der Unfallopfer waren die Feuerwehr mit 25 Kräften und drei Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst mit einem Hubschrauber, drei Rettungsfahrzeugen und drei Notärzten im Einsatz. Die Kreisstraße 2842 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis gegen 17 Uhr voll gesperrt. Ein Gutachter wurde zur Klärung des Unfallgeschehens hinzugezogen.

