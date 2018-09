Polizeipräsidium Heilbronn / Nachtrag zur Pressemitteilung des ...

Nachtrag zur Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.09.2018 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn - Wertheim: Ergänzung zur PM - Dieb festgehalten

Alles lief schief für einen 44-Jährigen, der am Dienstagnachmittag in Wertheim einen Kasseneinsatz stehlen wollte. Der Mann befand sich in einem Bekleidungsgeschäft und wartete, bis die Kassiererin sich kurz um etwas anderes kümmern musste. Er griff in die Kasse und nahm den Kasseneinsatz mit dem darin befindlichen Bargeld heraus. Gerade als er den Laden verließ, wurde er von der Kassiererin gesehen, die ihn verfolgte und auf der Straße um Hilfe rief. Er ließ seine Beute fallen und wollte flüchten. Dann stoppten ihn jedoch Passanten, die die Hilferufe der Bestohlenen gehört hatten. Sie brachten den 44-Jhrigen zurück zum Tatort und hielten ihn fest, bis die alarmierte Polizei eintraf. Die Beamten nahmen den Georgier vorläufig fest. Bei den beiden Passanten, die spontan eingriffen, handelt es sich um einen 40-jährigen Wertheimer und einen 19-jährigen Touristen, der in Wertheim derzeit zu Gast ist. Der Leiter des Polizeireviers Wertheim, Olaf Bamberger, lobte die Zivilcourage der Männer und kündigte ein Dankschreiben der Polizei an. Der Erste Polizeihauptkommissar ist sicher: "Ohne das beherzte Eingreifen der Touristen wäre der Täter sicherlich entkommen." Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass der Mann vor zwei Tagen in Bayern bei einer ähnlichen Tat auf frischer Tat ertappt und festgenommen wurde. Ansonsten ist er bislang polizeilich nicht in Erscheinung getreten, es wird jedoch nicht ausgeschlossen, dass er für weitere Diebstähle in der Region in Frage kommt.

