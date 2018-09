Polizeipräsidium Heilbronn / PM des Polizeipräsidiums Heilbronn ...

PM des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.09.2018

Heilbronn - Hohenlohekreis Kupferzell: Einbrecher im Gewerbepark Bislang Unbekannte machten sich am Samstag gegen 0.58 Uhr an Baucontainern auf einer Baustelle in der Max-Eyth-Straße zu schaffen. Trotz desEinsatzes mehrerer Streifen und eines Polizeihubschraubers konnten die Einbrecher unerkannt flüchten. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter Telefon 07940 9400 entgegen.

Kupferzell: Feuerwehr im Einsatz Zu einem Einsatz der Feuerwehr kam es am Freitag gegen 22.45 Uhr in einem landwirtschaftlichen Anwesen im Vogelsang. Der Anwohner stellte Rauchentwicklung im Bereich einer Ballenpresse, an der Stunden zuvor Reparaturarbeiten durchgeführten wurden, fest. Die verständigte Feuerwehr löschte das Arbeitsgerät ab. Im Einsatz befanden sich 45 Mann mit acht Fahrzeugen. Zu einem größeren Schaden kam es nicht.

OTS: Polizeipräsidium Heilbronn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110971 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110971.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn Telefon: 07131 104-9 E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/