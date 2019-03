Polizeipräsidium Heilbronn / PM des Polizeipräsidiums Heilbronn ...

PM des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.03.2019, Stand 02.30 Uhr

Heilbronn - Stadt- u. Landkreis Heilbronn Gemarkung Möckmühl: Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB A81 Noch unklar ist die Ursache eines Verkehrsunfalls am Sonntag um 22.05 Uhr auf der BAB A81 auf Höhe Möckmühl in Fahrtrichtung Würzburg. Der 46-jährige Fahrer eines PKW Porsche geriet alleinbeteiligt mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, überschlug sich und kam auf dem rechten Fahrstreifen auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer verstarb an der Unfallstelle. Vor Ort waren ein Notarzt- und ein Rettungswagen sowie von der Feuerwehr 18 Mann mit vier Fahrzeugen im Einsatz.

