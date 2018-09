Polizeipräsidium Heilbronn / Polizeipräsidium Heilbronn Sonntag, ...

Polizeipräsidium Heilbronn Sonntag, 16.09.2018

Heilbronn - BAB 81, Main-Tauber-Kreis Pkw mit Senioren überschlägt sich Am Freitag, den 16.09..2018, gegen 12.20 Uhr meldeten Notrufer einen schweren Unfall auf der BAB 81 in Fahrtrichtung Würzburg. Der Unfall soll sich ca. 500 Meter vor der Anschlussstelle Osterburken zugetragen haben. Den ersten Ermittlungen zu Folge verlor ein 83-jähriger Mann, der aus Niedersachsen stammt, die Kontrolle über seinen Pkw Renault und geriet auf dem linken Fahrstreifen ins Schleudern. Im weiteren Verlauf wurde der Pkw dann nach rechts abgewiesen und überschlug sich, bevor er im Grünstreifen zum Liegen kam. Die 78-jährige Beifahrerin wurde im Bereich der Wirbelsäule verletzt und klagte noch an der Unfallstelle über Schmerzen. Aus diesen Gründen wurde vom Rettungsdienst ein Hubschrauber angefordert, der auf der Autobahn landete. Die schwer verletzte Seniorin wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Ihr Mann wurde vom Ret-tungswagen in eine nahe gelegene Klinik verbracht. Dessen Verletzungen dürften aber leichterer Natur sein. Aus diesem Grund blieb die Autobahn von 13.20 - 14.20 Uhr gesperrt. Den Schaden am Pkw schätzt die Polizei auf 7000 Euro. Die Feuerwehr Widdern war mit 3 Fahrzeugen und 16 Helfern vor Ort, die Feuerwehr Möckmühl war mit 3 Einsatzwagen und 13 Helfern vor Ort. Der Rettungsdienst war mit einem Notarztwagen und einem Rettungswagen sowie einem Ret-tungshubschrauber im Einsatz.

