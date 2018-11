Polizeipräsidium Heilbronn / Polizeipräsidium Heilbronn, Stand ...

Polizeipräsidium Heilbronn, Stand 18.00 Uhr

Heilbronn - Gemarkung Eberstadt: Schwerer Unfall auf der BAB 81 Am Donnerstag, 01.11.2018, gegen 10.50 Uhr, kam es aufgrund eines Baustellenbeginns auf der A 81 kurz nach dem Tunnel Hölzern in Fahrtrichtung Würzburg bereits vor dem Tunnelpor-tal zu Stockungen des Verkehrs. Eine 27-jährige Toyota-Lenkerin befuhr, kurz vor Beginn des Tunnels Hölzern, den rechten von zwei Fahrstreifen und wechselte den Fahrstreifen nach links. Dabei übersah sie den auf dem linken Fahrstreifen herannahenden Rettungswagen. Trotz einer Vollbremsung konnte der 26-jährige RTW-Fahrer ein Auffahren auf den aussche-renden Toyota nicht mehr verhindern. Der RTW befand sich auf einer sogenannten Fernverlegung; ein Patient sollte vom Bodensee nach Hamburg gebracht werden. Der Patient wurde während der Fahrt durch einen 71-jährigen Rettungssanitäter betreut. Zur Versorgung des Patienten musste sich der Sanitäter, der nach seiner aktiven Zeit bei Überfüh-rungsfahrten aushilft, kurzfristig abschnallen. Unglücklicherweise kam es genau in diesem Augenblick zur Kollision. Der 71-jährige stürzte im hinteren Teil des Fahrzeuges und zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Die Toyota-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Nach ärztlicher Erstversorgung/Untersuchung konnte sie im Laufe des Tages das Krankenhaus wieder verlassen. Die A 81 musste zur Unfallaufnahme kurzfristig gesperrt werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 18.000 Euro.

