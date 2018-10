Polizeipräsidium Heilbronn / PP Heilbronn, Stand 02.00 Uhr

PP Heilbronn, Stand 02.00 Uhr

Heilbronn - Bad Mergentheim: Brand eines Dachstuhles

Am Dienstag, 23.10.2018, gegen 20.00 Uhr, brach im Spitzboden eines Anwesens im Tal 2 ein Feuer aus. Der Grund hierfür ist bislang noch nicht bekannt. Bei Ausbruch des Brandes waren 6 Personen im Gebäude, welche allesamt unverletzt blieben. Der jüngste Bewohner des Hauses ist 7, der älteste Bewohner 78 Jahre alt. Nach ersten Einschätzungen entstand bei dem Brand ein Schaden von ca. 50.000 Euro. Durch den Brand wurden mehrere Dachsparren, Holzweichfaserplatten und Dachlatten zer-stört. Das Feuer ist glücklicherweise nicht durch die Zwischendecke in die Wohnräume gelangt. Die Stromzufuhr im Haus musste aus Sicherheitsgründen abgeschaltet werden. Die Bewohner konnten im Haus verbleiben. Die FFW Bad Mergentheim war mit 60 Einsatzkräften vor Ort. Vom DRK waren 4 Bedienstete und 2 Helfer am Brandort eingesetzt.

OTS: Polizeipräsidium Heilbronn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110971 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110971.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn Telefon: 07131 104-9 E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/