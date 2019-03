Polizeipräsidium Heilbronn / Pressebericht des PP Heilbronn mit ...

Pressebericht des PP Heilbronn mit einem Beitrag aus dem Neckar-Odenwald-Kreises

Heilbronn - Neckar-Odenwald-Kreis Waldbrunn-Strümpelbrunn: Schwerer Unfall mit Radfahrer Am Dienstag, 05.03.2019, gegen 23.40 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 524 zwi-schen Oberdielbach und Strümpfelbrunn ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletztem Radfahrer. Offenbar befuhr der 23-jährige Radlenker, welcher aus dem Neckar-Odenwald-Kreis stammt, die L 524 aus Richtung Strümpfelbrunn kommend in Richtung Oberdiel-bach. Ca. 300 Meter vor Oberdielbach wurde er, von dem von hinten kommenden 50-jährigen Lenker eines Iveco Kleintransporters, am Arm erfasst und auf die Fahrbahn ge-schleudert. Hierbei erlitt er schwere innere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein na-hegelegenes Krankenhaus verbracht. Die genaue Unfallursache muss noch ermittelt werden. Zufälligerweise befuhr nahezu zeitgleich eine Notarztwagenbesatzung die Unfallstrecke und konnte sogleich Hilfe leisten. Die Feuerwehr Waldbrunn war mit 5 Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort und un-terstützte beim Ausleuchten der Unfallstelle. Die Unfallaufnahme übernahmen die Spezialisten der Verkehrspolizei.

Michael Phillipp

