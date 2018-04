Polizeipräsidium Heilbronn / Pressemeldung des PP Heilbronn ...

Pressemeldung des PP Heilbronn Stand 18.30 Uhr

Heilbronn - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.04.2018

Künzelsau: Haftbefehl gegen 69-Jährige erlassen

Die 69-jährige Frau, in deren Wohnung in Künzelsau am Samstagvormittag die Leiche eines 7-jährigen Jungen aufgefunden worden ist, wurde heute Nachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn einer Haftrichterin beim Amtsgericht Öhringen vorgeführt. Dort wurde Haftbefehl gegen sie erlassen. Die 69-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Weitere Auskünfte können aus ermittlungstaktischen Gründen aktuell nicht gegeben werden.

