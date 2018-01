Polizeipräsidium Heilbronn / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.01.2018 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis nach einem tödlichen Verkehrsunfall

Heilbronn - Buchen: Ein Toter nach Frontalzusammenstoß

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwoch, kurz nach 16 Uhr, auf der B 27 in Buchen. Ein in Richtung Walldürn fahrender Fahrzeuglenker kam aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Volkswagen zwischen den Einmündungen Buchen-Mitte und Buchen-Nord auf die Gegenfahrbahn. Zunächst konnte ein in Richtung Mosbach fahrender Autofahrer dem Golf ausweichen. Dem Lenker eines VW Caddy, der dahinter ebenfalls in Richtung Mosbach fuhr, gelang dies nicht mehr und es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der Unfallverursacher, ein 39-jähriger Mann aus Walldürn, mit schwersten Verletzungen in seinem Auto eingeklemmt. Er musste von Kräften der Feuerwehr Buchen aus dem Wrack befreit werden, verstarb jedoch im Anschluss noch an der Unfallstelle. Der Lenker des VW Caddy wurde ebenfalls schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Die B 27 musste an der Unfallstelle während der Unfallaufnahme gesperrt werden. Die Sperrung dauerte bis gegen 19:30 Uhr zur Bergung der Fahrzeuge und zur Reinigung der Fahrbahn an. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet.

