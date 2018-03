Polizeipräsidium Heilbronn / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.03.2018 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn - Heilbronn-Böckingen: Ohne Führerschein, mit Drogen

Eine Verkehrskontrolle wurde einem 43-Jährigen am Dienstagvormittag in Heilbronn-Böckingen zum Verhängnis. Die kontrollierenden Polizeibeamten bemerkten nicht nur, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand, sondern auch, dass er keinen Führerschein hat. Er musste mit zu einer Blutentnahme. Da es nicht sein Auto war, in dem er fuhr, muss auch die Fahrzeughalterin wegen des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis mit einer Anzeige rechnen.

Kirchardt: Schwelbrand in Maschine

Zu einem Schwelbrand in einer Sandstrahlmaschine kam es am Dienstagnachmittag in der Halle einer Firma in Kirchardt. Da die Löschversuche des Personals nicht erfolgreich waren, wurde die Feuerwehr alarmiert. Die angerückten Einsatzkräfte aus Kirchardt und Ittlingen hatten kein Problem, ein Ausbreiten des Brandes zu verhindern. Als Brandursache dürfte ein technischer Defekt in Frage kommen.

Eppingen-Richen: Cannabis im Auto

Eigentlich war am Dienstagnachmittag eine Streife der Bereitschaftspolizei in Eppingen-Richen zur Bekämpfung der Wohnungseinbrüche unterwegs. Dabei fiel den beiden Beamten eine nicht angegurtete Frau auf. Bei der deswegen durchgeführten Kontrolle kam eine deutlich riechbare Cannabiswolke aus dem Auto. Dass ein Freund kurz vorher in ihrem Auto geraucht habe, glaubten die Bereitschaftspolizisten der 20-Jährigen nicht. Bei der Durchsuchung ihres Autos fanden sie dann entsprechende Utensilien und auch etwas Cannabis. Gegen die Frau laufen nun entsprechende Ermittlungen.

Heilbronn: Gerade noch gut gegangen

Zu einem Unfall, der leicht hätte zu einer kleineren Katastrophe werden können, wurde die Polizei am Dienstagabend in Heilbronn gerufen. Ein 79-Jähriger fuhr mit seinem VW Touran vom Parkhaus der Experimenta auf die Bahnhofstraße ein und übersah dabei offenbar die auf Rot geschaltete Ampel. Da gleichzeitig eine Stadtbahn heran fuhr, kam es zum Zusammenstoß zwischen PKW und Bahn. Zum Glück kamen die knapp 30 Fahrgäste mit dem Schrecken davon und auch der Autofahrer blieb unverletzt.

Eppingen: Was wollte der Mann?

Sie sei von einem Mann angegriffen worden, zeigte am Dienstag eine 15-Jährige bei der Polizei an. Die Jugendliche war gegen 12.40 Uhr zu Fuß im Eppinger Schmiedgrundweg in Richtung Realschule unterwegs, als ihr der Unbekannte in Höhe des dortigen Spielplatzes entgegen gekommen sei und sie am Ellbogen gepackt habe. Nachdem sie sich losgerissen hatte, habe der Mann sie am Kragen ihres Parkas festgehalten. Die 15-Jährige hat dem Mann daraufhin eine Tüte samt Inhalt ins Gesicht geschlagen und konnte flüchten. Aufgrund der Ausdünstungen des Unbekannten, die sich nicht nur auf Alkohol beschränkten, und seinem schwankenden Gang schließt die Polizei nicht aus, dass es sich um einen offenbar ziemlich betrunkenen Wohnsitzlosen handelte. Er ist zwischen 30 und 40 Jahre alt, recht stabil und größer als 1,80 Meter. Zur Tatzeit trug er einen dunklen Vollbart. Hinweise auf den Mann gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

Heilbronn: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Heilbronn. In der Nacht zum Mittwoch stand der VW Golf eines 23-Jährigen von 00.30 Uhr bis 2 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitnesscenters in der Edisonstraße. In dieser Zeit fuhr ein Unbekannter gegen das geparkte Auto und flüchtete anschließend, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Am Golf entstand Sachschaden von mindestens 2.500 Euro. Hinweise werden erbeten an das Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 104-2500.

Lauffen: Fiat Punto mit ausländischem Kennzeichen gesucht

Die Polizei sucht nach einem Unfall am Dienstagabend in Lauffen einen dunklen Fiat Punto mit ausländischem Kennzeichen, das mit LU beginnt. Ein Unbekannter bog mit diesem Wagen gegen 22.40 Uhr von der Lindenstraße in die Karlstraße ein. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit blieb der Fiat an einem geparkten VW Golf hängen, an dem Sachschaden in Höhe von mehr als 2.000 Euro entstand. Der Fiatfahrer gab Gas und flüchtete in Richtung Südstraße. Der PKW müsste laut Zeugen vorne rechts beschädigt sein. Bei dem Fahrer des Fiats handelte es sich um einen etwa 25 Jahre alten Mann, sein Beifahrer wurde auf 45 Jahre geschätzt. Hinweise auf das gesuchte Auto oder den Unfallverursacher gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen.

Brackenheim: Mann bei Schlägerei schwer verletzt

Mit schweren Gesichtsverletzungen musste in der Nacht zum vergangenen Sonntag nach einer Schlägerei in Brackenheim ein 24-Jähriger vom Rettungsdienst in eine Klinik gefahren werden. Dem jungen Mann wurden unter anderem mehrere Zähne ausgeschlagen. Die Polizei versucht, etwas Licht ins Dunkel zu bringen, da die Geschehnisse eher rätselhaft sind. Derzeit ist bekannt, dass es gegen 2.45 Uhr vor einer Bar in der Theodor-Heuss-Straße aus nicht bekannten Gründen zu einem Streit kam, in dessen Verlauf ein 22-Jähriger einen 21-jährigen Rumänen geohrfeigt haben soll. Daraufhin seien fünf Rumänen auf den 22-Jährigen losgegangen und haben auf diesen eingeschlagen. Der 24-Jährige wollte dazwischen gehen und schlichten, weshalb die Rumänen auf ihn losgegangen sein sollen. Danach fuhren die Täter mit einem weißen Mercedes weg. Die Polizei sucht nun nach einer Gruppe Rumänen, die mit einem weißen Mercedes im Raum Brackenheim unterwegs sind. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07135 6096 beim Polizeiposten Brackenheim zu melden.

Neckarsulm: LKW-Fahrer schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen brachte der Rettungsdienst am Dienstagvormittag einen LKW-Fahrer ins Krankenhaus. Der 77-Jährige lieferte bei einer Neckarsulmer Firma Waren an und wollte beim Ausladen helfen. Als er eine Haltestange entfernen wollte, kletterte er dazu am Auflieger seines Sattelzuges hoch, rutschte dabei ab und fiel auf den Asphalt. Dabei erlitt er mehrere Verletzungen und musste noch am selben Tag operiert werden.

Wüstenrot-Neuhütten: Brand im Holzschuppen

Zu einem Brand in Wüstenrot-Neuhütten wurden Feuerwehr und Polizei am Dienstagvormittag gerufen. Gegen 11 Uhr bemerkte ein Anwohner in der Straße Waldesruh eine starke Rauchentwicklung. Es war leicht zu erkennen, dass es in einem Holzschuppen, rund um den dort stehenden Restmülleimer brannte. Die Feuerwehr Wüstenrot, die mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften anrückte, konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Der Schuppen brannte jedoch vollständig aus. Am Wohnhaus wurden Fenster sowie die Fassade beschädigt und auch die Garage bekam etwas ab. Auf Nachbargrundstücken wurden ein Gartenhaus und ein Holzstapel in Mitleidenschaft gezogen. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mindestens 50.000 Euro. Brandursache war eventuell Asche, die in den Restmülleimer geleert wurde.

