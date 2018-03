Polizeipräsidium Heilbronn / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.03.2018 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn - Mosbach: In Gaststätte eingedrungen

Gewaltsam haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Kellertür zu einer Gaststätte im Mosbacher Hammerweg geöffnet. Nach Betreten der Räumlichkeiten durchsuchten die Personen die Theke, wurden aber offenbar nicht fündig. Dann hebelten sie einen Geldspielautomaten auf und entwendeten daraus Geld. Wie hoch das Diebesgut ist, steht momentan noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261/809-0 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Mosbach/Neckarelz: Opel Astra auf Schulparkplatz zerkratzt

Mit einem spitzen Gegenstand haben Unbekannte offenbar am Donnerstagmorgen einen grauen Opel Astra auf dem Schulparkplatz in der Straße "In der Heinrichsburg" in Mosbach/Neckarelz zerkratzt. Der Pkw stand dort im Zeitraum von 8.20 bis 10.40 Uhr. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 06261/809-0 an das Polizeirevier Mosbach.

Ravenstein/Merchingen: Altmetalldiebe festgenommen

Da ein Zeuge nach einem Altmetalldiebstahl in Ravenstein/Merchingen schnell die Polizei verständigte, konnten Beamte zwei Männer und das Diebesgut stellen. Anwohner der Akazienstraße hatten am Mittwoch vor dem Haus Altmetall für die Abholung durch einen Abfallwirtschaftsbetrieb bereitgestellt. Dann kam ein mit drei Männern besetzter Transporter, der das gesamte Altmetall auflud und damit weiterfuhr. Bei dem Transporter handelte es sich jedoch nicht um den beauftragten Betrieb, weshalb einer der Besitzer die Polizei verständigte. In Kassel konnten Beamte den Transporter dann auf einem Parkplatz eines Schrotthändlers feststellen. Sie nahmen zwei Männer vorläufig fest, die nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wieder freigelassen wurden.

Adelsheim: Kratzer verursacht, dann geflüchtet

Einen tiefen Kratzer hat ein Unbekannter am Mittwoch an einem Opel Insignia in der Kreuzgasse in Adelsheim hinterlassen. Der Pkw stand in der Zeit von 7.15 bis 17.30 Uhr auf einem Parkplatz. Nach dem Unfall fuhr der unbekannte Verursacher einfach davon. Der Sachschaden beträgt circa 500 Euro. Hinweise auf den möglichen Verursacher nimmt der Polizeiposten Adelsheim unter der Telefonnummer 06291/64877-0 entgegen.

Buchen: Wieder "Falsche Microsoftmitarbeiter" am Werk

Nach einem aktuellen Vorfall in Buchen warnt die Polizei vor der Betrugsmasche des sogenannten "falschen Microsoftmitarbeiters". Am Mittwoch hatten Betrüger eine 22-Jährige auf dem Festnetzanschluss angerufen und sich als Mitarbeiter des Softwareunternehmens ausgegeben. Sie erklärten der jungen Frau, dass es mit ihrem Computer angeblich Probleme gebe und sie sich darum kümmern würden. Mit dreisten Lügen brachten sie die 22-Jährige dazu, den Computer hochzufahren und den Betrügern einen Fernzugriff auf das Gerät zu gestatten. Damit bekamen die Unbekannten Zugriff auf persönliche Webdienstaccounts. Als die Betrüger die Frau dazu aufforderten, ihnen den Zugriff auf ihr Onlinebanking zu gewähren, legte die Frau auf und zeigte den Vorfall an. Die Polizei weist darauf hin, dass die Firma Microsoft keine derartigen Anrufe durchführt. Es wird empfohlen, bei Anrufen angeblicher Microsoft-Mitarbeiter misstrauisch zu sein und sich nicht auf ein Gespräch einzulassen. Das Telefonat sollte sofort beendet werden ohne persönliche Daten preiszugeben oder einen Zugriff auf ein Gerät zuzulassen. Sollte auf Verlangen des Anrufers bereits Software auf einem Rechner installiert worden sein, sollte der Rechner schnellstmöglich vom Netz getrennt und von einem PC-Experten überprüft werden. In jedem Fall verständigen Sie bitte umgehend die Polizei. Im Fall der 22-Jährigen kam es offenbar glücklicherweise zu keinem Schaden.

