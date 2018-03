Polizeipräsidium Heilbronn / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn mit einer Medlung aus dem Neckar-Odenwaldkreis

Heilbronn - Zusatz zu untenstehender Meldung:

Wie gegen 17.30 Uhr bekannt wurde, verstarb der 67-jährige Fahrer des Opel im Krankenhaus.

Neckar-Odenwald-Kreis Fahrenbach: Unfall mit vier Schwerverletzten Am Samstag gegen 13.40 Uhr fuhr ein 67-Jähriger mit seinem Opel auf der L 525 von Robern in Richtung Fahrenbach. Nach Zeugenaussagen kam der Opel während der Fahrt kontinuierlich auf die Gegenfahrbahn. Als ihm ein BMW mit Anhänger entgegenfuhr, kam es dann zu einem frontalen Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Lenker des Opel wurde lebensgefährlich, ein mitfahrendes 5-jähriges Kind schwer verletzt. Auch die 25 jährige Fahrerin des BMW und ihr 55-jähriger Beifahrer erlitten schwere Verletzungen. Der Sachschaden an den Autos beträgt ca. 40.000 Euro. Neben Einsatzkräften der Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei, war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

