Polizeipräsidium Heilbronn / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.03.2018 mit einem Beitrag aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn - Fürfeld: Lebensgefährlich Verletzter aus verrauchter Wohnung gerettet Am Sonntag um 23.35 Uhr wurde der Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung aus einem von fünf Personen bewohnten Haus gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten vier Personen unverletzt das Gebäude verlassen können. Der 59-jährige Bewohner einer im Untergeschoss gelegenen Wohnung wurde bewusstlos aus dieser gerettet und mit einer lebensgefährlichen Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Wodurch das Feuer und die daraus resultierende starke Rauchentwicklung in der Untergeschosswohnung ausgelöst wurden ist unbekannt und wird Gegenstand von Ermittlungen der kommenden Tage sein. Der Sachschaden beträgt ca. 50.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 9 Fahrzeugen und 57 Mann/ Frau vor Ort. Weiterhin waren zwei Rettungswagen, ein Notarztwagen und drei Streifenbesatzungen der Polizei im Einsatz.

