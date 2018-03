Polizeipräsidium Heilbronn / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.03.2018 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn - Buchen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Bereits am Freitag ereignete sich auf der Bundesstraße 27 in Buchen, zwischen den Anschlussstellen Nord und Mitte, ein Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von mehr als 2.000 Euro entstand. Ein bislang unbekannter Autofahrer war mit seinem Fahrzeug in Richtung Mosbach unterwegs und geriet dabei aus nicht bekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich eine 18-jährige BMW-Fahrerin, die in Richtung Walldürn unterwegs war, nach rechts aus und fuhr über einen Leitpfosten am Fahrbahnrand. Dadurch entstand erheblicher Sachschaden. Während die junge Frau an der Unfallstelle anhielt, setzte der unbekannte Fahrer seine Fahrt in Richtung Mosbach fort. Die Polizei Buchen sucht deshalb Zeugen des Vorfalles. Die sollen sich unter der Telefonnummer 06281 9040 melden.

Mosbach: Streit auf Parkplatz eskaliert

Noch nicht ganz geklärt ist die Ursache eines handfesten Streits am Dienstagabend, gegen 18 Uhr, auf dem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters in der Pfalzgraf-Otto-Straße in Mosbach. Ein Autofahrer hatte sich offenbar an der Gehgeschwindigkeit zweier Fußgänger gestört und angefangen wild zu gestikulieren. Zu einem Streit kam es dann als der Autofahrer außerhalb einer Markierung parkte und von den Fußgängern, einem 37-Jährigen und seinem Vater, auf das Fehlverhalten hingewiesen wurde. Offenbar geriet der Wortwechsel außer Kontrolle, so dass auch Beleidigungen fielen. In der Folge stieß der 46-jährige Autofahrer den 76 Jahre alten Fußgänger zurück. Als sein Sohn sich zwischen die beiden stellen wollte, erhielt er einen Fausthieb des Angreifers, wodurch ihm vier Zähne ausfielen. Der 37-jährige musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Mosbach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein parkender VW Golf wurde gestern zwischen 16.30 und 16.45 Uhr in der Nähe einer Paketstation auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Mosbacher Eisenbahnstraße beschädigt. Der Schaden am linken Heck des Fahrzeugs in Höhe von rund 1.500 Euro könnte durch einen Geländewagen verursacht worden sein, der zunächst neben dem VW stand. Das Polizeirevier Mosbach sucht Zeugen des Unfalls, die sich unter der Telefonnummer 06261 8090 melden sollen.

OTS: Polizeipräsidium Heilbronn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110971 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110971.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn Telefon: 07131 104-10 11 E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/