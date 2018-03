Polizeipräsidium Heilbronn / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.03.2018 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn - Weikersheim: Beim Ausparken Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Vermutlich beim Ausparken wurde im Zeitraum von Montag, 11.30 Uhr, bis Dienstag, 11.30 Uhr, ein in Weikersheim in der Schulstraße geparkter Ford Mustang von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher bzw. die Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Weikersheim unter der Telefonnummer 07934 / 99470 in Verbindung zu setzen.

Lauda-Königshofen: Auf verkehrsbedingt haltendes Fahrzeug aufgefahren

Ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro entstand am späten Dienstagnachmittag bei einem Auffahrunfall in der Becksteiner Straße in Lauda-Königshofen. Da Fußgäbger die Straße querten, musste der 45-jährige Lenker eines Pkw VW sein Fahrzeug stark abbremsen. Der nachfolgende Fahrer eines Pkw Mercedes erkannte dies offenbar zu spät und fuhr auf das haltende Fahrzeug auf.

Lauda-Königshofen: Brand einer Gartenhütte

Der Brand einer Gartenhütte in einer Kleingartenanlage in Lauda-Königshofen wurde am Mittwoch, gegen 1.45 Uhr, über Notruf gemeldet. Durch den Brand wurde die Gartenhütte zerstört und ein angrenzender Pavillon beschädigt. Die Ermittlungen nach der Brandursache laufen, der entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehr Lauda-Königshofen war mit vier Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort.

Wertheim: Fahrradfahrerin leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich eine 68-jährige Fahrradfahrerin am Dienstagmorgen in Wertheim auf der Bestenheider Landstraße bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw zu. Der 88-jährige Lenker eines Pkw Toyota nahm beim Linksabbiegen die Kurve zu eng und stieß dabei mit der ordnungsgemäß fahrenden Fahrradlenkerin zusammen. Diese zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.200 Euro geschätzt.

Wertheim: Unter Alkoholeinwirkung Pkw geführt

Einen 36-jährigen Fahrer eines Pkw Citroen kontrollierten Beamte des Polizeireviers Wertheim in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf der Maintalstraße in Wertheim. Da der Mann nach Alkohol roch, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,9 Promille. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt. Er muss nun mit einer Anzeige und einem Fahrverbot rechnen.

