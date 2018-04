Polizeipräsidium Heilbronn / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.04.2018 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn - Weinsberg: Dachstuhlbrand in Pflegeheim Am Dienstagnachmittag kam es in Weinsberg in einem Gebäudeteil des Pflegeheims in der Straße "Beim Wachturm" zu einem Brand. Gegen 16.33 Uhr wurde der Brand des Dachstuhles in dem Gebäude gemeldet. Durch den Brand wurden die drei Wohnungen im Dachgeschoss in Mitleidenschaft gezogen. In den drei weiteren Stockwerken dieses Gebäudeteils befinden sich je sechs weitere Wohnungen. Die Bewohner wurden rechtzeitig in Sicherheit gebracht und kamen in den anderen Wohnungen des Gebäudekomplexes unter. Nach Mitteilung der Feuerwehr dürfte der Brand nicht im, sondern außerhalb des Gebäudes ausgebrochen sein. Laut einer Zeugin wären vor dem Brandausbruch Dachdeckerarbeiten am Objekt durchgeführt worden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe vom ca. 600.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Die Feuerwehr war mit insgesamt zwölf Löschfahrzeugen und 74 Einsatzkräften vor Ort. Darüber hinaus waren ein leitender Notarzt, zwei Notärzte, 40 Rettungswagen und 120 Rettungskräfte, Notfallseelsorger und vier Fahrzeuge der Polizei im Einsatz.

Während der Löscharbeiten musste die Kernerstraße in diesem Bereich für den Straßenverkehr gesperrt werden.

