Polizeipräsidium Heilbronn / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.04.2018 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn - Heilbronn: Kratzer im Ford Kombi

Mehrere Kratzer hat ein Unbekannter am Wochenende an einem Ford Kombi hinterlassen. Der Pkw parkte im Zeitraum von Freitag, 17.30 Uhr, bis Sonntag, 12.15 Uhr, in der Stettiner Straße in Heilbronn. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07131/20406-0 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen erbeten.

Kirchardt: Stromverteilerkasten angefahren, blauer Kombi gesucht

Ein Stromausfall war am Sonntagabend die Folge eines Unfalls in der Schillerstraße in Kirchardt. Gegen 18.15 Uhr war ein Unbekannter mit einem blauen Pkw, vermutlich ein Kombi, gegen einen Stromverteilerkasten gefahren. Die bisherigen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Unbekannte rückwärtsfuhr. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.500 Euro. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Verursacher geben können, und die gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 07262/6095-0 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Siegelsbach: Rollerfahrer nach Kollision leicht verletzt

Da ein 30-Jähriger am Samstagabend in Siegelsbach vermutlich einen Motorroller übersah, kam es zum Zusammenstoß seines Pkw mit dem 56-jährigen Leichtkraftradfahrer. Der Unfall ereignete sich Außerorts an einer Kreuzung der Kreisstraße. Beim Überqueren bemerkte der 30-Jährige den von rechts kommenden 56-Jährigen auf dem Roller offenbar nicht. Aufgrund des Zusammenstoßes stürzte der Zweiradfahrer und verletzte sich dabei leicht. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Heilbronn: Toyota Aygo beschädigt

Als die Besitzerin eines Toyota Aygo am Samstagabend zu ihrem Fahrzeug zurückkam, musste sie Beschädigungen an der Fahrertür feststellen. Der Pkw stand im Zeitraum von 19.15 bis 19.50 Uhr in der Heilbronner Paul-Göbel-Straße. Der Sachschaden beträgt circa 1.000 Euro. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07131/104-2500 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn: Zwei leicht Verletzte nach Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in der Karlsruher Straße in Heilbronn sind am Samstagnachmittag eine 26-Jährige und eine 5-Jährige leicht verletzt worden. Vermutlich aus Unachtsamkeit war ein 41-Jähriger mit seinem Peugeot Boxer bei hohem Verkehrsaufkommen im Bereich der Otto-Konz-Brücke in Richtung Heilbronn-Böckingen auf den vorausfahrenden Opel Astra aufgefahren. Die beiden Mitfahrerinnen des 24-jährigen Opel-Fahrers wurden verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Weinsberg: Motorradfahrer leicht verletzt

Glücklicherweise nur leicht verletzt hat sich am Sonntag ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Bundesstraße 39 bei Weinsberg. Der 18-Jährige fuhr in einer Gruppe an Kradfahrern von der Landesstraße 1101 kommend auf die Bundesstraße 39 in Richtung Ellhofen auf. Offenbar unterschätzte er die niedrige Geschwindigkeit der vor ihm fahrenden Zweiräder und lenkte von der Beschleunigungsspur nach links auf die Durchgangsfahrbahn. Dadurch prallte er mit dem Mercedes-Benz eines 24-Jährigen zusammen. Der 18-Jährige verletzte sich leicht. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von circa 4.200 Euro.

Wüstenrot: Von der Straße abgekommen

Vermutlich aufgrund von gesundheitlichen Problemen kam ein 71-Jähriger am Sonntagnachmittag von der Sulzbacher Straße ab und prallte mit seinem Pkw gegen ein Brückengeländer. Nach dem Unfall wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen drei Insassen blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.000 Euro.

Oberstenfeld: Mit circa 1,4 Promille und dem Mofa in den Straßengraben gefahren

Alkohol war offenbar die Ursache für einen Unfall am Sonntag bei Oberstenfeld. Ein 61-Jähriger war mit seinem Mofa aus Richtung Gronau kommend in Richtung Prevorst unterwegs. Da er anscheinend zu viel Alkohol getrunken hatte, landete er gegen 10 Uhr mit seinem Zweirad im Straßengraben. Als er stürzte, schlug er vermutlich hart mit seinem Kopf auf und verletzte sich dadurch. Ein später durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert in Höhe von circa 1,4 Promille. Vor Ort waren neben der Polizeistreife ein Rettungshubschrauber und eine Besatzung des Deutschen Roten Kreuzes. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Heilbronn: Unfallbeteiligte entfernte sich zu Fuß von der Autobahn

Nach einem Unfall am Samstagnachmittag auf der Autobahn 6 bei Heilbronn hat sich eine unbekannte Pkw-Fahrerin zu Fuß von der Unfallstelle entfernt. Die Frau war gegen 14.50 Uhr mit einem Pkw in Fahrtrichtung Nürnberg auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Aufgrund eines vorherigen Unfalls kam es zwischen Heilbronn und dem Weinsberger Kreuz zu stockendem Verkehr. Das erkannte die Unbekannte offenbar zu spät und fuhr mit ihrem Mercedes auf einen vorausfahrenden abbremsenden BMW auf. Der BMW schob sich wiederum auf einen VW Tiguan. Als alle Fahrzeuge zum Stillstand gekommen waren, stiegen die Unfallbeteiligten aus und verständigten die Polizei. Offenbar verließ die unbekannte Fahrerin des Mercedes daraufhin entlang der Mittelschutzplanke die Autobahn in Richtung Weinsberger Kreuz. Zuvor hatte sie noch ihr Fahrzeug verschlossen. Zwei Streifenwagenbesatzungen konnten die möglicherweise unter Schock stehende Frau nicht auffinden, weshalb ein Polizeihubschrauber zur weiteren Suche zum Einsatz kam, allerdings ohne Erfolg. Nach Angaben der anderen Unfallbeteiligten handelt es sich bei der vermissten Frau um eine 30- bis 35-jährige Frau mit längeren, dunkelblonden, leicht gelockten Haaren, die dunkel gekleidet war und eine Sonnenbrille trug. Im Verlauf der Unfallaufnahme erschien der Halter des Mercedes an der Unfallörtlichkeit. Er hatte sein Fahrzeug offenbar einer Bekannten geliehen. Derzeit wird ermittelt, ob es sich bei der gesuchten Frau um die Bekannte handelt. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Dadurch blieb der linke Fahrstreifen für circa eine Stunde gesperrt.

