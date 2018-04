Polizeipräsidium Heilbronn / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.04.2018 mit einer Meldung aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn - Heilbronn: Verkehrsunfall mit Verletzten auf Zubringer Am Freitag gegen 16.45 Uhr, fuhr eine 23-Jährige mit ihrem Transporter auf der L 1111 (Zubringer) von Heilbronn in Richtung Donnbronn. Hierbei überholte sie rechts einen auf dem linken Fahrstreifen fahrenden VW Passat und wechselte sofort wieder auf den linken Fahrstreifen. Beim Einscheren streifte sie mit der linken Heckseite den rechten vorderen Kotflügel des Passats. Dadurch drehte sich der Transporter nach links und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden BMW kollidierte. Im Transporter wurden die Fahrerin und ihr Beifahrer, im Passat der Fahrer leicht verletzt. Der Fahrer des entgegenkommenden BMW wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beträgt ca. 52.000 Euro. An der Unfallstelle waren neben zwei Streifenbesatzungen der Polizei 4 Rettungswagen, 1 Notarzt und 5 Fahrzeuge der Feuerwehr mit 13 Personen im Einsatz. Der Zubringer war bis zur Räumung der Unfallstelle gegen 19.00 Uhr voll gesperrt

OTS: Polizeipräsidium Heilbronn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110971 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110971.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn Telefon: 07131 104-3333 E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/