Polizeipräsidium Heilbronn / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.04.2018 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis (Nachtrag)

Heilbronn - Bad Mergentheim: 82-Jährige von Fahrzeug erfasst und schwer verletzt

Als eine 82-Jährige am Freitag, gegen 12.15 Uhr, zu Fuß die Straße Mittlerer Graben in Bad Mergentheim überqueren wollte, wurde sie von einem Daimler Benz Vito erfasst und dabei schwer verletzt. Der 55-Jährige fuhr von der Seegartenstraße kommend nach links in den Mittleren Graben ein. Hierbei übersah er offenbar die Frau. Die Seniorin stürzte bei der Kollision zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

