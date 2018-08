Polizeipräsidium Heilbronn / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.08.2018 mit einem Beitrag aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn - Heilbronn: Auto überschlägt sich nach Verkehrsunfall Am Donnerstag, gegen 16.10 Uhr, fuhr eine 88-jährige Frau mit ihrem Mercedes auf der Sontheimer Straße in Richtung Kolpingstraße. Obwohl sie sich auf der Linksabbiegespur zur Sontheimer Landwehr eingeordnet hatte, fuhr sie mit hoher Geschwindigkeit geradeaus weiter auf die Kolpingstraße und überholte dort mehrere auf dem rechten Fahrstreifen der Kolpingstraße wartende oder langsam fahrende Fahrzeuge. Auf Höhe der Kreuzäckerstraße touchierte der Mercedes einen sich auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen Skoda. Durch diese Berührung überschlug sich der Mercedes mehrfach und kam auf dem Dach zum Liegen. Die 88-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, der Skoda Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.

