Polizeipräsidium Heilbronn / Pressemitteilung des ...

Main-Tauber-Kreis - Boxberg-Unterschüpf: Brand eines Stallgebäudes

Am Spätnachmittag des 29.08.2018 kam es in Boxberg-Unterschüpf aus bislang ungeklärter Ursache zum Brandausbruch in einem kombinierten Scheunen-/Stallgebäude. Im Stall befan-den sich ca. 30 Rinder, zumeist Bullen. Von diesen verendeten ca. 20 Tiere infolge der Brand-einwirkung oder mussten aufgrund ihrer Verletzungen durch den hinzugerufenen Veterinär des LRA Tauberbischofsheim von ihrem Leiden erlöst werden. Ein Tier musste durch die Polizei erschossen werden. Beim Versuch, die Tiere aus dem Stall zu retten, erlitt eine Person leichte Brandverletzungen.

Die freiwilligen Feuerwehren Unter- und Oberschüpf, Schweigern, Lengenrieden, Kupprichhausen, Boxberg sowie Bad Mergentheim waren mit 14 Fahrzeugen und 100 Mann vor Ort. Durch das rasche Eingreifen konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindert werden.

Der Gesamtschaden am Gebäude sowie der angebrachten Photovoltaik-Anlage wird auf ca. 200.000,- Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an.

