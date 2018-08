Polizeipräsidium Heilbronn / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.08.2018 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn - Boxberg-Schweigern: Zwei Leichtverletzte und hoher Schaden nach Vorfahrtsverletzung

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Donnerstagnachmittag in Boxberg-Schweigern ereignete. Die 43-jährige Lenkerin eines Seat befuhr die Landesstraße von Bad Mergentheim kommend nach Boxberg-Schweigern. An der Einmündung in die Bundesstraße 292 missachtete sie die Vorfahrt eines in Richtung Königshofen fahrenden 77-jährigen Audi-Fahrers. Beim Zusammenstoß wurden beide leicht verletzt und ihre Fahrzeuge stark beschädigt.

