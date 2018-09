Polizeipräsidium Heilbronn / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.09.2018 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn - Mosbach: Gasalarm an Bildungszentrum

Der integrierten Leitstelle Mosbach wurde kurz nach 12.30 Uhr am Montagmittag Gasgeruch in einem Bildungszentrum in der Mosbacher Straße Am Wasserturm gemeldet. Gegen 13.22 Uhr konnte eine erste Entwarnung gegeben werden. Der beißende Geruch kam aus einem Putzraum. Dort hatte aus bislang unbekannten Gründen ein Pfefferspray ausgelöst. Durch das Pfefferspray wurden 18 Personen leicht verletzt. Hierbei handelt es sich um Augen- und Atemwegsreizungen. Zwei der Verletzten werden derzeit in einem Krankenhaus behandelt. Die Feuerwehr war mit 60 Einsatzkräften vor Ort. Zudem waren acht Fahrzeuge des Rettungsdienstes im Einsatz. Durch die Stadtwerke wurde das Gebäude komplett hinsichtlich des Gasgeruchs abgesucht. Es konnte kein Gasaustritt festgestellt werden. Zwischenzeitlich ist das Gebäude wieder freigegeben. Die Polizei Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen.

