Polizeipräsidium Heilbronn / Pressemitteilung des ...

Heilbronn - Ahorn: Schwerer Unfall auf der A81

Zwischen den Autobahnanschlussstellen Ahorn und Tauberbischofsheim auf der A81, in Fahrtrichtung Würzburg, ereignete sich am Montagnachmittag, gegen 13.15 Uhr, ein Verkehrsunfall bei dem eine Person lebensgefährlich und zwei Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Fahrer eines Mercedes auf dem linken Fahrstreifen und hier ungebremst auf einen Klein-Lkw auf. Durch den Unfall wurde die Beifahrerin des Mercedes lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer selbst verletzte sich ebenso wie der Beifahrer des Klein-Lkw leicht. Die schwerverletze Beifahrerin musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden, die beiden Leichtverletzten kamen vorsorglich mit Rettungswagen in eine Klinik. Die Ladung des Lkw hatte sich über mehrere 100 Meter über die Autobahn verteilt. Derzeit laufen immer noch Bergungsarbeiten. Mittlerweile wurde die Vollsperrung aufgehoben. Für Aufräumarbeiten ist derzeit noch der rechte Fahrstreifen der Bundesautobahn gesperrt. Der Gesamtsachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt.

