Polizeipräsidium Heilbronn / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.09.2018 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn - Bretzfeld: Sachschaden bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Bretzfeld am Montagnachmittag, gegen 16.35 Uhr, entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe in von circa 3.500 Euro. Die 40-jährige Fahrerin einer Daimler A-Klasse wollte von der Waldbacher Straße nach rechts in die Willsbacher Straße abbiegen. Auf der Willsbacher Straße war jedoch bereits ein 62-Jähriger mit seinem VW Amarok unterwegs. Offenbar bog die Dame zu schnell ab. Sie streifte beim Abbiegevorgang mit ihrer Fahrzeugfront das Heck des VWs.

Neuenstein: Person stürzt in den Schlossgraben

Vermutlich um seine große Notdurft zu verrichten, befand sich eine bislang namentlich noch nicht bekannte männliche Person am Montagmorgen im Bereich des Schlossgrabens in der Neuensteiner Schlossstraße. Nach bisherigen Ermittlungen fiel der Mann vor 6.45 Uhr rücklings von der Mauer am Schlossgraben und verletzte sich hierbei schwer. Städtische Mitarbeiter fanden den Mann im Schlossgraben liegen. Der Verletzte war zwar ansprechbar konnte sich aber nur schwer verständlich artikulieren. Nach einer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Maßnahmen zur Identifizierung der Person dauern derzeit an. Der Verdacht, dass der Mann seine Notdurft verrichten wollte ergibt sich durch das Auffinden einer Rolle Toilettenpapier unmittelbar neben ihm.

Öhringen: Pedelec gestohlen

Ein Pedelec der Marke KTM in schwarz, gesichert mit einem Kettenschloss, wurde offenbar in Öhringen gestohlen. Das Rad stand am Ende der Hauszufahrt in der Straße Am Römerwall in Öhringen. Als mögliche Tatzeit kommt Freitagabend, 18 Uhr bis Samstagmorgen, 7.45 Uhr in Frage. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Heilbronn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110971 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110971.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn Telefon: 07131 104-10 17 E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/