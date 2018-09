Polizeipräsidium Heilbronn / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.09.2018 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn - Pfedelbach: Schulwegüberwachung der Polizei

Bei einer Schulwegüberwachung am Mittwochmorgen, zwischen 7.30 Uhr und 13.15 Uhr, bei insgesamt zwei Kontrollaktionen in der Pfedelbacher Pestalozzistraße, stand zwar der präventive Aspekt im Vordergrund, jedoch mussten die Beamten auch Verstöße ahnden. 14 Autofahrer verstießen gegen die Gurtanlegepflicht, bei zwei Verkehrsteilnehmern bestand der Verdacht, dass sie unter Betäubungsmittelbeeinflussung gefahren sind, zweimal wurde ein Fehlverhalten an einer Bushaltestelle geahndet und zwei Fahrzeuge wiesen technische Mängel auf. Die Kontrollaktion wurde vom überwiegenden Teil der Kontrollierten begrüßt. Neben jeweils sieben Streifenwagenbesatzungen der Polizei waren auch Vertreter des Ordnungsamts und der Schulleitung einer nahegelegenen Schule vor Ort.

Öhringen: Damenfahrrad gestohlen

Ein Damentourenrad der Marke Cresata, welches am Mittwoch, in der Zeit von 8.30 bis 18.30 Uhr, verschlossen am Fahrradständer des Parkhauses am Öhringer Bahnhof stand, wurde von Unbekannten entwendet. Hinweise zur Tat oder zum Täter, nimmt das Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, entgegen.

Neuenstein: Maisfeld gerät in Brand

Vermutlich beim Mulchen eines bereits abgeernteten Maisfelds in Neuenstein, Klumpenhof, dortiger Ortsrand, brach am Mittwochnachmittag, gegen 15 Uhr, ein Feuer aus. Das zwei bis drei Hektar große Feld geriet in Brand. Die Feuerwehr aus Neuenstein war mit 25 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort und konnte das Feld löschen.

Bretzfeld: Ziege Nummer 9, das Schlitzohr, vermisst

Ein junger Ziegenbock, mit schwarz-weißem Fell und einem Schlitz im Ohr, der sehr zutraulich sein soll, wird in Bretzfeld vermisst. Das Tier war gestern Mittag zusammen mit acht weiteren Ziegen aus einem Stall in der Adolzfurter Straße abgehauen. In der Nähe des Lindelhofs konnten acht der Ziegen wieder eingefangen werden. Nummer neun fehlte. Es wird darum gebeten im Bereich Bretzfeld, Windischenbach und in der Umgebung des Lindelbergs die Augen offen zu halten. Wer das "Schlitzohr" sieht, sollte die Polizei in Bretzfeld, Telefon 07946 940010, verständigen.

Forchtenberg: Unfall mit zwei Leichtverletzten

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen, ist es am Mittwochmorgen, gegen 7 Uhr, an der Einmündung zur Ernsbacher Straße auf der Öhringer Straße in Ernsbach gekommen. Eine 28-Jjährige wollte mit ihrem Passat von der Ernsbacher Straße nach links in die Öhringer Straße einbiegen und übersah hierbei einen von links auf der Öhringer Straße kommenden Pkw. Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls waren beide Autos so beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Beide Pkw-Lenkerinnen verletzten sich leicht, mussten aber nicht in einem Krankenhaus behandelt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 9.000 Euro geschätzt.

