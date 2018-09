Polizeipräsidium Heilbronn / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.09.2018 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn - Heilbronn: Polizei zieht positive Weindorfbilanz

Die Heilbronner Polizei verzeichnete während des 48. Heilbronner Weindorfs in der Zeit vom 6. bis 16. September einen Anstieg der gemeldeten Straftaten und der polizeilichen Einsätze. Heilbronns Revierleiter Thomas Nürnberger sprach aus polizeilicher Sicht dennoch aufgrund der sehr hohen Besucherzahlen bei wunderbaren Temperaturen von einem völlig unproblematischen Verlauf. Insgesamt setzte das Polizeirevier in enger Zusammenarbeit mit dem Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, dem Haus des Jugendrechts und mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz in den Weindorftagen 155 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte ein. Es wurden insgesamt elf Körperverletzungsdelikte (1) bearbeitet. In einem Fall kam es zu Widerstandshandlungen (0) gegenüber den eingesetzten Polizisten. Drei Anzeigen wegen Beleidigung (0) wurden entgegengenommen. In einem Fall richteten sich die Beleidigungen gegen Polizeibeamte. Ein Taschendiebstahl (2), ein Diebstahl im besonderen Fall (0), drei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz (0) sowie ein Verstoß gegen das Waffengesetz (0) sind weitere zu verzeichnenden Straftaten. Fünfmal mussten die eingesetzten Streifen Ordnungswidrigkeitenanzeigen (3), zum Beispiel gegen Wildpinkler, schreiben. Dreimal wurde ein Platzverweis (5) erteilt und neun Personen mussten in Gewahrsam (1) genommen werden. Darüber hinaus haben die eingesetzten Polizeikräfte einige Streitigkeiten geschlichtet, den Schutz privater Rechte gewährleistet, diverse Fundsachen bearbeitet und sich um eine vermisste Person gekümmert. Bei mehreren Jugendschutzkontrollen wurden durch zivile Kräfte des Haus des Jugendrechts insgesamt circa 120 Personen jeden Alters kontrolliert. Eine abgängige Jugendliche und ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden hierdurch bearbeitet. Der signifikante Anstieg der Gewahrsamnahmen kann durchaus als Ergebnis der erhöhten Polizeipräsenz im Einsatzraum gewertet werden. Die Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Stadt Heilbronn sowie mit dem eingesetzten Sicherheitsunternehmen funktionierte aus polizeilicher Sicht hervorragend. Mehrere Weindorfbesucher haben den eingesetzten Polizeikräften ihren persönlichen Dank und ihre Anerkennung ausgesprochen. Das Sicherheitsgefühl der Besucher wurde merklich gestärkt. Ebenfalls drückten einige Weindorfbesucher ihren Dank über die sozialen Medien aus.

In den Klammern finden Sie die Zahlen zu den jeweiligen Delikten aus dem Jahr 2017.

