Polizeipräsidium Heilbronn / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.09.2018

Heilbronn - Gesamtes Präsidiumsgebiet: Kontrollaktion "Sicherer Schulweg"

Im Rahmen der landesweiten Aktion "Sicherer Schulweg" hat das Polizeipräsidium Heilbronn in dem Zeitraum von 10.09.2018 bis zum 21.09.2018 verstärkt Verkehrsüberwachungsmaßnahmen im Bereich von Schulen und Schulwegen durchgeführt. Insgesamt leisteten Polizeibeamtinnen und -beamte in diesem Zusammenhang im Gebiet des Polizeipräsidiums Heilbronn 295 Einsätze, bei denen sie Kontrollstellen eingerichtet oder Einzelkontrollen durchgeführt haben. Dabei stellten sie 428 Gurtanlege- und Kindersicherungsverstöße fest. Mit der zugelassenen Höchstgeschwindigkeit nahmen es 105 Personen am Steuer nicht so genau. 92-mal mussten die Streifenwagenbesatzungen wegen Fehlverhaltens an Fußgängerüberwegen oder Bushaltestellen eingreifen. Gegen Park- oder Halteverbote im engen Umfeld von Schulen, Kindergärten oder geschützten Überwegen verstießen 74 Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, wobei zusätzlich circa 30 verkehrserzieherische Gespräche mit Eltern geführt wurden, da diese bei der Fahrt ihrer Kinder zur Schule entweder kurzzeitig das Halteverbot vor den Schulen oder das Durchfahrtsverbot nicht beachteten. Ein weiterer Fokus der Kontrollen lag auf der Verkehrssicherheit von Fahrrädern, wobei insgesamt 91 Räder die Vorschriften nicht erfüllten. Darüber hinaus stellten die Polizeibeamtinnen und -beamten zahlreiche weitere Verstöße und Straftaten fest, darunter 19 Personen mit Handy am Steuer beziehungsweise Fahrradlenker, Fahren unter Einfluss von Drogen (2 Fälle) oder ohne Fahrerlaubnis (1 Fall) und so weiter. Auch 92 öffentliche Verkehrsmittel mit insgesamt über 3.300 beförderten Schülerinnen und Schülern wurden einer Überprüfung unterzogen. Dabei gab es lediglich drei Beanstandungen in Bussen (Schüler im Sichtfeld, defekter Verbandskasten, Führerschein nicht mitgeführt).

