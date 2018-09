Polizeipräsidium Heilbronn / Pressemitteilung des ...

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.09.2018 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn - Heilbronn: 40 Jahre bei der Polizei

Für 40 Jahre Polizeidienst dankte Polizeipräsident Hans Becker dem Ersten Polizeihauptkommissar Joachim Feucht. Der Heilbronner begann seine Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei in Göppingen. Anschließend wurde er in den Verkehrsdienst versetzt. 1999 bestand der heute 57-Jährige die Staatsprüfung für den gehobenen Dienst und wurde zum Diplom-Verwaltungswirt-Polizei ernannt. Als Dienstgruppenführer übernahm er ab 2000 Personalverantwortung beim Autobahnrevier Weinsberg der Autobahnpolizeidirektion Stuttgart. Im Rahmen der Verwaltungsreform wurde Joachim Feucht dann zur Polizeidirektion Heilbronn versetzt, wobei er bei der Autobahnpolizei Weinsberg blieb. Später folgte eine Bestellung zum Dienstgruppenleiter in das Polizeirevier Neckarsulm. Beim Führungs- und Einsatzstab ging es für Joachim Feucht im Sachbereich Verkehr weiter. Im Zuge der Polizeistrukturreform schloss sich ein Dienst für den Stabsbereich Einsatz/Verkehr des Führungs- und Einsatzstabs an. 2015 wurde der Heilbronner zum Leiter der Verkehrsunfallaufnahme bestellt und zur Verkehrspolizeidirektion Weinsberg versetzt. Seit 2018 ist Joachim Feucht Leiter der Führungsgruppe der Verkehrspolizeidirektion.

OTS: Polizeipräsidium Heilbronn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110971 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110971.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn Telefon: 07131 104-10 18 E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -